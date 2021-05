Tibor Šimonka je novi predsednik Gospodarske zbornice

Člani skupščine Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) so na današnji seji za predsednika GZS v naslednjem mandatnem obdobju izvolili Tiborja Šimonko Šimonka, član uprave Slovenska industrija jekla, je dejal, da želi na temelju 170-letne tradicije zbornice in več stoletne tradicije jeklarstva, znanja, izkušenj ter vpetosti v slovenski in mednarodni gospodarski prostor graditi gospodarsko zbornico prihodnosti. Kot ključne usmeritve je navedel zeleni prehod, podporo digitalizaciji, inovativnosti, raziskavam in razvoju, pomoč članom pri črpanju finančnih sredstev, internacionalizacijo ter karierni razvoj zaposlenih. Med kratkoročnimi prioritetami je izpostavil interventno zakonodajo in pomoči gospodarstvu pri premagovanju gospodarskih posledic epidemije, ukrepe za ponovni zagon gospodarstva po epidemiji, investicijsko platformo in debirokratizacijo.Meni, da bi lahko zbornica s »stališči in predlogi vplivala, še pred sprejetjem zakonodajnih predpisov, na oblikovanje zakonodajnih okvirjev, znotraj katerih se bo gospodarstvo krepilo.« Izpostavil je tudi pomen sodelovanja in povezovanja s člani ter drugimi ključnimi deležniki doma in v tujini.Prizadeval si bo, da bo »GZS globalna, zelena in sodobna,« je obljubil novi predsednik.Izvršni direktor GZSje predstavil Letno poročilo GZS za leto 2020. Med dosežki je izpostavil vključitev ukrepov za blaženje posledic epidemije na gospodarstvo v protikrizne zakonodajne pakete. Spomnil je tudi na vzpostavitev Investicijske platforme.