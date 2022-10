Tisoč delavcev na 14 deloviščih drugega tira

V nadaljevanju preberite:

»Če bodo dela na trasi drugega tira potekala tako, kot potekajo zdaj, potem ni strahu, da del ne bi dokončali v začrtanem roku. Vsi predori bodo prevrtani do konca leta 2024,« nam je včeraj povedal generalni direktor 2TDK Pavle Hevka. Včeraj so namreč delavci turškega podjetja Yapi Merkezi odprli 12. delovišče, začeli so kopati predor Beka (T2) iz doline Glinščice, kar še zagotavlja uresničevanje obljubljenih rokov.