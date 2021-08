Tom Furness bo novi član uprave Addiko banke

Tom Furness je novi član uprave Addiko banke Slovenija za področji upravljanja s tveganji in informacijske tehnologije. Na tem mestu bo zamenjal Tadeja Krašovca, ki je junija postal član uprave Addiko Skupine. Funkcijo bo prevzel s 1. oktobrom oziroma po pridobitvi dovoljenja Banke Slovenije.



Furness, ki ima več kot 15 let izkušenj v bančništvu - pred nastopom nove pozicije je bil zaposlen v NKBM, večino svoje poslovne poti pa je preživel v Veliki Britaniji, Nemčiji in Avstriji - je bil med drugim tudi direktor upravljanja problematičnih naložb Addiko Skupine. Kot novi član tričlanske uprave vidi izziv v obvladovanju tveganj in v nadaljnji digitalizaciji Addiko banke, ki je specializirana za gotovinske kredite za prebivalstvo ter mala in srednje velika podjetja, so sporočili iz banke.



