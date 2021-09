Tomaž Subotič v nov prevzem Železarja Štore

V nadaljevanju preberite:

Tomaž Subotič in Anton Franulič sta skupaj z družbo Storkom Štore (največji lastnik te je Franulič ) podala namero za prevzem družbe pooblaščenke Železar Štore. Ta je 20-odstotna lastnica jeklarne Štore Steel . Kaj to pomeni za Štore Steel in kako posluje jeklarna, lahko preberete v nadaljevanju.