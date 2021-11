Tomi Rumpf prevzel Farme Ihan

V nadaljevanju preberite:

Tomi Rumpf, nekdanji direktor zavoda za blagovne rezerve in kader iz kroga gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, je postal direktor Farm Ihan. Te so v lasti državne Družbe za upravljanje terjatev bank. Kakšni so njegovi načrti in kdo ga je povabil, da zasede položaj direktorja?