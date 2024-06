TotalEnergies se ozira k ZDA

V nadaljevanju preberite:

Patrick Pouyanne, predsednik in generalni direktor francoskega naftnega velikana TotalEnergies, je bil ponovno izvoljen s približno 76 odstotki glasov delničarjev. To je le odstotek in pol manj glasov kot ob njegovem imenovanju leta 2021. Srečanje so znova zaznamovali protesti aktivistov.

Njegovo ponovno imenovanje kaže, da nasprotovanje vlagateljev, ki so bili kritični do njegovih nezadostnih podnebnih ukrepov, vseeno ni tako močno. Na srečanju je bilo sicer s skoraj desetimi odstotki manj kot lani odobreno tudi poročilo o podnebni strategiji.

Na dan skupščine, zgodaj dopoldne, so se aktivisti Greenpeacea povzpeli na stavbo blizu sedeža podjetja v zahodnem Parizu in razgrnili transparent s Pouyannovo fotografijo z napisom »Iskan«.