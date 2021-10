Trajnostno poročanje ni več le priložnost, ampak tudi obveznost

V nadaljevanju preberite:

Podjetja, ki tekmujejo ne samo za javna finančna sredstva, ampak tudi v iskanju investitorjev, morajo imeti jasna dokazila za delovanje v skladu z zelenimi in drugimi smernicami trajnostnega prehoda. Pomembno orodje za to je trajnostno poročilo. Podrobna analiza poročil, ki so jo lani opravili v Ernst & Young Slovenija, je pokazala, da jih je več kot polovica vsebovalo pomanjkljive trajnostne informacije. Največji izziv malih podjetij pri izdelavi trajnostnih poročil je, da pogosto nimajo usposobljenega kadra za to, v velikih družbah vse te vire imajo, zatakne se lahko pri vsebini.