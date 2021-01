Tretja zaustavitev Kitajcev na Jadranu

Ponovitev razpisa

2,7 milijarde evrov bo Hrvaška v nekaj letih vložila v infrastrukturo. Največ na račun Luke Reka.

Kitajci imajo težave v severnojadranskih pristaniščih. Pristaniška uprava Luke Reka je namreč tik pred koncem minulega leta po 21 mesecih od prve objave javnega naročila razveljavila razpis, s katerim je hotela izbrati koncesionarja za dograditev in opremo kontejnerskega terminala Zagrebška obala, ki bi Reko izenačil s konkurenco pri pretovoru kontejnerjev v severnem Jadranu.Po pisanju Jutarnjega lista naj bi bila vzroka za razveljavitev dva: pandemija covida-19, predvsem pa uredba evropske komisije o možnosti vlaganj iz tretjih držav na območju držav članic, ki je začela veljati oktobra lani. Ta naj bi omejila tuja vlaganja, da bi zagotovila varnost in poslovni interes evropskega trga. Razveljavitev javnega naročila je po poročanju več hrvaških medijev posledica pritiskov ZDA in EU, da se ta posel ne podeli konzorciju treh kitajskih podjetij, v katerih je imelo glavno besedo pristanišče Ningbo Zoušan, sodelovala pa sta tudi Tianjin Port in China Road and Bridge Co. (CRBC), ki gradi tudi most na Pelješcu.Prvo fazo, to je 400 metrov operativne (in večinoma še ne opremljene) obale terminala, so gradili sedem let in jo dogradili junija 2019. Zanjo so namenili 112,5 milijona evrov, gradili pa so predvsem s pomočjo kredita Svetovne banke. Pred 21 meseci so za ta terminal objavili razpis za izbiro koncesionarja. Premierje lobiral pri kitajskih podjetjih, da bi se prijavila na razpis. Že marca 2020 je postalo jasno, da se za posel, ocenjen na 450 milijonov evrov, potegujeta dve podjetji. Kitajci so za 50 let trajajočo koncesijo ponudili po dva milijona evrov koncesnine na leto in dograditev terminala v petih letih. Drugi ponudnik APM Terminal (ki sodi v družino največjega kontejnerskega ladjarja na svetu Maersk) in hrvaško podjetje Ena Logic pa sta ponudila, da bi dela opravila v desetih letih in plačevala po milijon evrov koncesnine na leto.Jutarnji list navaja, da sta se proti oddaji posla Kitajcem zelo zavzela tako ameriški veleposlanikkot tudi predstavnik danskega veleposlaništva v Zagrebu. Svojo željo glede koncesije na Reki je Plenkoviću jasno izrazil tudi ameriški državni sekretarob oktobrskem obisku v Zagrebu. Podjetje CRBC pa je nesoglasje z odlašanjem odločitve (po pisanju Zadarskega lista) izrazilo tudi s pritožbo na javno naročilo za gradnjo drugega tira med Hrvatskim Leskovcem (pri Zagrebu) in Karlovcem. Hrvaška namreč pospešeno gradi hitro dvotirno progo med madžarsko mejo in reškim pristaniščem.Ponudniki imajo zdaj 15 dni časa za pritožbo. Sicer pa so v pristaniški upravi že napovedali, da bodo razpis čim prej ponovili in dali 35 dni časa vsem, ki bi hoteli prevzeti koncesijo, pod pogojem, da bo koncesnina znašala vsaj dva milijona evrov (kot so že ponudila kitajska podjetja). Nejasno je, kako lahko na ta posel vplivajo pogajanja med EU in Kitajsko o novih sporazumih. Vsekakor je to tretja zaustavitev kitajskih podjetij pri severnojadranskih projektih. Pred tem so lani z velikega nastajajočega logističnega terminala v Trstu najprej diplomatsko odslovili kitajske partnerje in namesto njih sprejeli upravljavce hamburškega pristanišča. V Sloveniji so kitajska podjetja odslovili iz razpisa za dela na drugem tiru (rok za pritožbe še ni potekel). Hrvati zdaj pričakujejo, da bodo na račun odslovitve cenejših Kitajcev pri EU iztržili še več finančnih pomoči, kot so jih pridobili že doslej pri svojih 2,7 milijarde evrov težkih vlaganjih v infrastrukturo, načrtovanih v nekaj prihodnjih letih.Zagrebška obala naj bi bila po dograditvi skoraj tako dolga, kot bo operativna obala podaljšanega prvega pomola Luke Koper, kjer zdaj lahko pretovorijo milijon zabojnikov. Tudi na Reki naj bi jih na tem terminalu pretovorili več kot milijon, medtem ko so lani na Brajdici (Jadranska vrata – drugi terminal reškega pristanišča v upravljanju filipinskega logista ICTSI) pretovorili več kot 300.000 kontejnerjev in ustvarili več kot desetodstotno rast prometa.Podaljševanje kontejnerskega pomola v Kopru gre po načrtih. Dela pri prvi fazi (45,6 milijona evrov) zamujajo mesec ali dva in bodo končana predvidoma maja. Drugo fazo bodo dokončali do konca leta 2022, ko naj bi v koprskem pristanišču lahko pretovorili do 1,5 milijona kontejnerjev in za vse naložbe v ta terminal namenili več kot 150 milijonov evrov.