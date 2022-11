Trg električnih avtomobilov napadajo novi ponudniki

V nadaljevanju preberite:

Proizvodnja avtomobilov je veljala za tradicionalno panogo z zelo visokimi vstopnimi stroški, zato so se obstoječi proizvajalci globalizirali in konsolidirali. Zdaj se karte mešajo na novo, nastajajo povsem nove tovarne, ki želijo svoj kos trga. Novinec iz Vietnama je prišel v ZDA in hoče tudi v Evropo.