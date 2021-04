Lastniki dveh stanovanj zdaj kupujejo še tretje

V nadaljevanju preberite:

Trg nepremičnin se med krizo zaradi koronavirusa ni pregreval, a vendar se to zdaj spreminja - Banka Slovenije je namreč za letos zaznala visoko kreditno tveganje. Ekonomisti in nepremičninski posredniki v luči tega opozarjajo na vse večjo zadolženost gospodinjstev ter na neživljenjske cene nepremičnin, ki si jih lahko privoščijo samo premožni.

Kaj od trga in države v prihodnje pričakujejo nepremičninski strokovnjaki? Na kakšne načine se kaže nevzdržnost trenutnih cen in kako ustaviti njihovo nekontrolirano rast? Nas čaka pok nepremičninskega balona?