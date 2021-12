Trg poslovnih nepremičnin je znova oživel

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko se je zanimanje za stanovanjske nepremičnine skozi zdravstveno krizo zgolj povečevalo, je povpraševanje na trgu poslovnih nepremičnin močno upadlo. Zaradi možnosti dela na daljavo, porasta spletne prodaje in velike gospodarske negotovosti je bilo v lanskem prvem polletju prodanih skoraj polovico manj poslovnih nepremičnin kot polletje prej.

Kakšno je gibanje trga poslovnih nepremičnin danes? Je trg že okreval in dosegel predkrizno raven? Kako je zdravstvena kriza vplivala na fizične trgovine in nakupovalne centre? So nekatere trgovine za vedno zaprla svoja vrata?