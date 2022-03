Trgovce vabijo na delavnice v okviru Šole digitalnega marketinga

Potrebe po nekaterih poklicih v trgovini, v katerih je danes zaposlenih veliko ljudi (na primer prodajalec, blagajnik, administrator), se bodo v prihodnosti zmanjšale. Po drugi strani bo vse več zaposlitev povezanih z digitalizacijo in delom s podatki (na primer podatkovni analitik, strokovnjak za digitalno trženje), s prodajo preko različnih kanalov (prodajalec na daljavo) in logistiko (voznik kombija, neposredni vodja v logistiki), v ospredju bodo tudi zelene vsebine, saj brez zelene transformacije ne bo razvojnega preboja.

Študija o kadrih

To je pokazala študija o kadrih, ki jo je pripravila Trgovinska zbornica Slovenije (TZS), in potrdila tezo, da je treba nenehno nadgrajevati znanje kadrov v trgovini, saj se njihove naloge spreminjajo, nastajajo nova delovna mesta. Odgovor zbornice na te izzive je Akademija TZS, ki po besedah predsednice TZS Mariče Lah ponuja številna usposabljanja in izobraževanja, ki so prilagojena potrebam in zahtevam tako trgovcev kot tudi njihovih zaposlenih, in po novem potekajo v pomladanskem in jesenskem sklopu. Dodatne in aktualne vsebine pritegnejo vsako leto več udeležencev. »Lahko se pohvalimo, da je v letu 2021 število slušateljev preseglo številko 2100 in se je v primerjavi z letom 2019 več kot podvojilo,« je zadovoljna Mariča Lah.

Rastoči trend vsaj deloma pripisujejo izvajanju dogodkov prek spletnih platform na daljavo, kar zelo olajša udeležbo in spremljanje takšnega dogodka neposredno iz delovnega okolja posameznega udeleženca. Ker pa je za nekatere udeležence pomembnejše medsebojno druženje na dogodku, je prihodnost zagotovo hibridni model, kombinacija fizične prisotnosti udeleženca na dogodku in dostopa do spletne povezave.

Novosti v letu 2022

»V letu 2022 smo posebno pozornost namenili organizaciji delavnic v okviru Šole digitalnega marketinga, saj smo te vsebine prepoznali kot posebej aktualne in pomembne za naše člane, s tem pa tudi za nadaljnji razvoj trgovinske dejavnosti,« pove izvršna direktorica TZS Mija Lapornik. »Z ekipo strokovnjakov s certifikatom google v Sloveniji obravnavamo teme s področij optimizacije spletnih strani, google oglaševanja, oglaševanja na družbenih omrežjih, google analitike in segmentacije uporabnikov za doseganje boljših poslovnih rezultatov. Jeseni bomo obravnavali tudi prihajajoče trende za e-commerce v letu 2023. Na podlagi izkušenj smo se naučili, da je izobrazba v digitalnem marketingu postala ključnega pomena za preživetje na trgu nasploh, ne le v digitalnem svetu.«

Zbornica skrbi tudi za formalno izobraževanje zaposlenih odraslih v trgovini.

Kot novost Mija Lapornik navede tudi organizacijo brezplačnih »Trgovinkovih delovnopravnih klepetalnic«, na katerih enkrat na mesec prek spletne platforme obravnavajo teme s področja delovnopravne zakonodaje, zaposlovanja ter varnosti in zdravja pri delu. Na klepetalnicah posredujejo celovite in ažurne informacije v sodelovanju s strokovnjaki z ministrstev in iz drugih državnih organov.

Vpogled v okoljsko zakonodajo

V ponudbi izobraževanj pa ne manjka niti funkcionalnih izobraževanj in seminarjev, ki se nanašajo na pravilno izvajanje zakonodaje v praksi. Tako za drugo trimesečje napovedujejo na primer brezplačno delavnico o kozmetičnih izdelkih, namreč o pravilih njihovega plasmaja na trg, predstavitev googlove analitike, seminar o optimizaciji spletne strani, pa tudi o delu s podatki oziroma o segmentaciji uporabnikov.

V ospredju Akademije TZS bo tudi nova sistemska okoljska zakonodaja. TZS ob tem opozarja na ključni problem, da ob sprejemanju krovnega zakona ni bilo na razpolago tudi številnih podzakonskih predpisov, zato na tem področju ostaja še vedno precej odprtih vprašanj.

Na izobraževanjih bo vsebinski poudarek na spremenjeni ureditvi proizvajalčeve razširjene odgovornosti – PRO, na delitvi finančnega bremena med proizvajalce proizvodov, torej povzročitelje obremenitve, ki pri svoji dejavnosti razvijajo, izdelujejo, dodelujejo, obdelujejo, prodajajo ali uvažajo določene vrste proizvodov, ter druge deležnike (v razmerju 80:20, ki ga dopušča tudi evropska direktiva o odpadkih). Govorili bodo o ureditvi, ki uvaja le eno organizacijo, ki za proizvajalce istovrstnih proizvodov, za katere velja PRO, izvaja skupno izpolnjevanje obveznosti. Pozornost pa bodo posvetili tudi pravnim okvirom za uvedbo obveznosti zbiranja določenih odpadkov v obliki kavcijskega sistema (plastenke in pločevinke).

Železni repertoar

Z izvajanjem poslovodskega izpita za pridobitev naziva Trgovski poslovodja/Trgovska poslovodkinja zbornica skrbi tudi za formalno izobraževanje zaposlenih odraslih v trgovini (s tem pridobijo srednjo strokovno izobrazbo). Vpis na poslovodski izpit na TZS je možen vse leto, postopek prijave je brezplačen, kandidati opravljajo 12 izpitov po javno objavljenem ceniku, za posamezne izpite so jim na voljo vsebinsko prilagojeni in stalno posodabljani priročniki.

Med načrti TZS ima tudi letos pomembno mesto Strateška konferenca o trgovini, ki jo bodo spet organizirali skupaj z Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, in bo že 16. po vrsti. Konferenco bo pospremila tudi izdaja dvoletne publikacije Trgovinski odsev, ki je pisna sled o pregledu in stanju trgovine ter o napovedih razvoja trgovine v prihodnje. Letos bo rdeča nit trgovina v zelenem gospodarstvu, saj zelene oblike poslovanja postajajo normativ, ki mu podjetja preprosto morajo slediti in jih uvajati na vse ravni in v vse svoje poslovne procese.