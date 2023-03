Tri slovenska podjetja na lestvici FT 1000

Financial Times je na lestvico tisoč najhitreje rastočih evropskih podjetij uvrstil tudi tri slovenska podjetja. Najvišje med njimi, na 311. mesto, je uvrščeno podjetje Zebra BI, ki je bil tudi lanskoletna Delova podjetniška zvezda.

Na 740. mesto je uvrščeno podjetje Lunos Slovenija, na 876. mesto pa podjetje Blubit, ki je bil lani tudi med desetimi nominiranimi za Delovo podjetniško zvezdo 2022. Lestvica FT 1000 razvršča podjetja iz 31 evropskih držav glede na njihovo sestavljeno letno stopnjo rasti (CAGR) prihodkov v zadnjih štirih letih.

Podjetje Zebra BI, ki je vodilni ponudnik programske opreme za poslovno inteligenco in poročanje, je v omenjenem obdobju dosegla CAGR 80,6 odstotka, kar jo uvršča med 500 najhitreje rastočih podjetij v Evropi. »Veseli smo, da nas je Financial Times prepoznal kot eno najhitreje rastočih podjetij v Evropi,« je povedal Andrej Lapajne, ustanovitelj in direktor Zebre BI. »Naša ekipa si neprestano prizadeva za razvoj inovativnih rešitev, ki podjetjem pomagajo sprejeti informirane odločitve na podlagi njihovih podatkov. To priznanje je dokaz trdega dela in predanosti ekipe.«

Andrej Lapajne, direktor Zebra BI, v pogovoru z Nejcem Goletom, namestnikom urednika gospodarske redakcije Dela, ob razglasitvi za Delovo podjetniško zvezdo 2022. FOTO: Črt Piksi/Delo

Naj spomnimo, da programska oprema Zebra BI pomaga podjetjem ustvariti poročila, ki uporabnikom v trenutku omogočijo prepoznavanje in razumevanje vseh ključnih kazalnikov delovanja. Prek naprednih grafov in tabel, ki navadnim številkam dodajo kontekst v obliki avtomatično izračunanih varianc, dinamičnih komentarjev in drugih naprednih funkcionalnosti, si vodilni lahko odgovorijo na ključna poslovna vprašanja in usmerijo delovanje podjetij v pravo smer. Več kot 3000 strank v 114 državah že uporablja vizualizacije Zebra BI v eni od treh ključnih platform za poslovno poročanje: Power BI, Excel in PowerPoint. Med njihovimi kupci so Microsoft, Coca-Cola, Bayer, PwC, Nestle, Swarovski, druga vodilna podjetja iz skupine Fortune 500, vladne agencije in neprofitne organizacije.

Podjetje Blubit iz Ljubljane se ukvarja z izdelavo celovitih unikatnih rešitev na področju industrijske avtomatizacije in robotizacije. Lastnik in direktor Zvonko Bošt­jančič pojasnjuje, da to pomeni izdelavo robotskih celic, sestavljalnih in testnih naprav, izdelavo laserskih sistemov, sistemov računalniškega vida, razvijajo pa tudi specializirano programsko opremo za krmiljenje, zajem in analizo podatkov. Poleg projektov s klasičnimi industrijskimi roboti izvajajo tudi projekte s kolaborativnimi oziroma sodelujočimi roboti.

Ker so zaposleni resnično srce podjetja, zaslužni za rast, razvoj in uspeh, so prva skrb menedžmenta dobri medsebojni odnosi, poudarjata lastnik in direktor Blubita Zvonko Boštjančič ter vodja splošnih služb Andreja Boštjančič. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Največ rešitev snujejo za avtomobilsko industrijo, industrijo optičnih vlaken, telekomunikacije, nekaj za proizvajalce bele tehnike in tudi druge industrije. Delajo večinoma za velika, mednarodno uveljavljena podjetja. Okoli petino proizvodnje izvozijo, pri čemer 95 odstotkov tujih kupcev prihaja iz EU, Švice, Tajske in Kitajske.

Skrb za kadre, odnosi v kolektivu, družbena odgovornost pa so področja, ki jih obvladuje Andreja Bošt­jančič, saj je podjetje hitro raslo tudi po številu zaposlenih. Že lanskega marca so prejeli certifikat Financial Timesa, ki jih je uvrstil med tisoč najhitreje rastočih podjetij v Evropi leta 2022.

Podjetje Lunos Slovenija, katerega lastnik in direktor je Milan Kuster, pa je specializirano za prezračevanje.