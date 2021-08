Hrvatje pri 48 milijonov evrov sklenili dražbo za frekvence 5G

Hrvaška dražba trajala točno en mesec

Z zaključeno dražbo na Hrvaškem so frekvence 5G zdaj podeljene pri vseh naših sosedah. FOTO: Leon Vidic/Delo

Največ plačal Hrvatski Telekom

FOTO: Tomislav Kristo/Cropix

Presenetili Italijani, uspešni tudi Slovenci

Hrvaški telekomunikacijski regulator je prejšnji četrtek po mescu dni zaključil z dražbo frekvenc 5G, izkupiček provizij za uporabo frekvence znaša 358,9 milijona kun oziroma 48 milijonov evrov. Največji kos frekvenčne pite so si izborili tirje največji operaterji v državi, Hrvatski Telekom, A1 in Telemach. Med dražitelji je bil tudi slovenski BeeIN, ki je pridobil frekvence za razvoj pametnih tovarn in drugih rešitev v industriji.Z zaključeno dražbo na Hrvaškem so frekvence 5G zdaj podeljene pri vseh naših sosedah. Nekakšen pionir na tem področju je Italija, ki je dražbo končala že jeseni 2018, tej je sledila Madžarska, ki je dražbo končala lani, le dan pred prvim zaprtjem javnega življenja. Ravno zaradi prvega zaprtja so zaključek dražbe zamaknili v Avstriji, podelitev frekvenc so potrdili septembra lani.Spomnimo, dražba se je v Sloveniji zaključila maja letos, po le desetih dneh. Podelitev frekvenc je sledila junija, od takrat je slovenskim operaterjem na voljo večina frekvenc za vzpostavitev omrežja 5G. Izkupiček dražbe v Sloveniji je državno blagajno obogatil za 164 milijonov evrov, kar presega neuradni cilj vlade – ta se je gibal okoli 95 milijonov.Izkupiček dražbe na Hrvaškem je bistveno manjši, in sicer 48 milijonov evrov oziroma 358,9 milijona kun, tako kot pri nas pa bo izkupiček romal v državno blagajno, sporoča hrvaški telekomunikacijski regulator (HAKOM). Dražba se je začela 12. julija, trajala je točno en mesec, za frekvence pa se je potegovalo devet dražiteljev.Državne licence za uporabo frekvenčnih pasov 700 in 3600 MHz so pričakovano pridobili trije največji operaterji v državi A1, Hrvatski Telekom in Telemach, sporoča regulator iz Zagreba. Operaterji so frekvence zakupili za 15 let, z možnostjo petletnega podaljšanja. Izjema sta le Medžimurska in Varaždinska županija; licence so tam veljavne 13 let, saj so licence na tem področju bile že predhodno podeljene do leta 2023.V frekvenčnem pasu 700 MHz je največ odštel Hrvatski Telekom, ki je plačal dobrih 6,5 milijona evrov (49 milijonov kun), A1 je za frekvence v istem pasu odštel dobrih 6 milijonov evrov (45 milijonov kun), medtem ko so pri Telemachu porabili skoraj 6,2 milijona evrov (46,1 milijona kun). Nekoliko višje so plačali za frekvenčni pas 3600 MHz, kjer je prav tako največ plačal Hrvatski Telekom, katerega 52-odstoten lastnik je Deutsche Telekom.Nekakšno presenečenje pa je Eolo, sicer novinec na hrvaškem trgu. Italijanski operater je namreč zakupil delež nacionalnega frekvenčnega pasu 26 GHz, kjer se je znašel v druščini zgoraj omenjenih velikih operaterjev. Eolo, sicer specialist za fiksni brezžični dostop, je za frekvence odštel dober milijon evrov, oziroma 7,5 milijona kun, piše v poročilu hrvaškega regulatorja.Eolo v Italiji deluje od leta 1998 in je znan igralec na Apeninskem polotoku. Hrvaški mediji z zanimanjem spremljajo prihod novega operaterja, ki zaposluje okoli 450 ljudi, obenem pa niza pozitivne rezultate poslovanja. Za nadgradnjo obstoječe ponudbe in hitrejši internet so napovedali naložbe v višini 150 milijonov evrov, v kar je zajeta tudi širitev na hrvaški trg. Italijani bi lahko z leti postali eden vidnejših operaterjev na Hrvaškem.Na regionalni ravni je sicer bilo uspešnih še več manjših operaterjev. Ob Eolu so frekvence ponekod pridobili še Digicom, Eco Net, Markoja, Terrakom, in tudi slovenski BeeIN, ki v sklopu tehnologije 5G išče rešitve za industrijo. BeeIN je za Delo že junija potrdil sodelovanje na dražbi , svoje storitve naj bi sicer širili tudi v Avstrijo.