Tudi nepremičnine »varujejo« pred inflacijo

V nadaljevanju preberite:

Novi podatki o inflaciji v ZDA kažejo na sliko, ki jo že poznamo: zrasla je tudi decembra in se prebila do sedmih odstotkov na letni ravni. To so najvišje zabeležene številke od leta 1982.

Bančniki iz Goldman Sachsa so za letos napovedali štiri dvige obrestnih mer, medtem ko je predsednik investicijske banke JPMorgan Chase Jamie Dimon dodal, da pričakuje v letu 2022 »še več« dvigov.