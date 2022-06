Turki bi pri nas gradili tudi ceste, viadukte, stanovanja

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je strateško pomembna za Turčijo, ker predstavlja vrata pred Evropo, je povezava med Evropo in Balkanom, je za Delo dejal turški minister za promet in infrastrukturo Adil Karaismailoğlu. Turška podjetja v Sloveniji poleg gradnje železnic in predorov vidijo priložnost tudi v gradnji cest, viaduktov, mostov in stanovanj, je dodal.