Dovoljenj ni, Turki razmišljajo o odhodu

Predstavniki dveh turških podjetij, Yapı Merkezi in Özaltin, ki skupaj s Kolektorjem CPG že pol leta gradijo novo progo proti morju, so zaradi birokratskih ovir tako obupani, da razmišljajo o tem, kako bodo aprila morali zapustiti gradbišče drugega tira. Zapleta se z dovoljenjem za gradnjo delavskega naselja pri Orehku, kamor bi radi nastanili približno šeststo delavcev. Delavci turških podjetij prebivajo v hotelu Epic v Postojni, v Lipici in Štorjah.