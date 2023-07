Tvegani kapital mora spodbujati tudi trajnostni razvoj

To povpraševanje je ustvarilo tudi nove priložnosti za sklade tveganega kapitala. Eno od takih podjetij je AENU, ki sta ga lani ustanovila brata Fabian in Ferry Heilemann. Sklad vlaga v projekte v EU in v ZDA, ki razvijajo tehnologijo na področju prilagajanja podnebnim spremembam, med njihovimi cilji pa so reševanje podnebne krize in spodbujanje družbene enakosti.

Pritok svežega denarja vlagateljev v družbe, ki upravljajo sklade tveganega kapitala, se je v zadnjem času zelo zmanjšal. Leta 2022 je v primerjavi z letom prej upadel za 200 milijard dolarjev, leta 2023 pa svetovalna družba McKinsey pričakuje dodaten upad v višini 50 milijard dolarjev.

V pogovoru, ki ga je objavil McKinsey, je izvršni direktor in soustanovitelj AENU Fabian Heilemann pojasnil, kako podjetje celovit ekosistemski pristop, ki temelji na izobraževanju in tehnologiji, uporablja za spreminjanje vedenja potrošnikov in boj proti podnebnim spremembam. Za uspešen razvoj podjetniške ideje s tega področja je nujna natančna opredelitev prioritet poslovnega modela, prav tako pa mora dati tvegani kapital enako težo družbenemu učinku in finančnemu donosu. Le to lahko omogoči temeljite spremembe v gospodarstvu, je prepričan Heilemann.

Z bratom sta zgradila več uspešnih podjetij, vključno z logističnim samorogom Forto. Ste res serijski podjetnik?

Leta 2007 sva se z bratom Ferryjem zavezala, da bova postala tehnološka podjetnika – brez denarja, znanja ali mreže. Po nekaj zgodnjih poskusih brez znatnega financiranja sva ustanovila DailyDeal, najino prvo uspešno podjetje. DailyDeal je bila platforma za bone s popusti, ki je podjetjem pomagala premostiti spletno in nespletno uporabniško izkušnjo. Leta 2011 sva podjetje prodala Googlu za več kot sto milijonov evrov.

Potem sem vlagal v novoustanovljena podjetja in povečal svoj nabor orodij, znanja in veščin na področju upravljanja tveganega kapitala. Investiral sem v več kot 20 podjetij, od katerih se jih je nekaj razvilo tudi v zelo uspešen izstop. Hkrati sva s Ferryjem ostala aktivna graditelja svojih podjetij – na vrhuncu jih je bilo pet. Takrat sva ugotovila, da je to zaradi pomanjkanja osredotočenosti postalo nevzdržno. Skoncentrirala sva se v ustvarjanje samo enega podjetja, s Ferryjem kot izvršnim direktorjem, medtem ko sem sam svetoval in delal s polnim delovnim časom na področju tveganega kapitala. Leta 2016 smo s še dvema soustanoviteljema ustanovili Forto. Z osredotočanjem vseh naših zmogljivosti na en posel je Forto postal logistični samorog. Najina partnerja iz tega projekta, Michael Wax in Erik Muttersbach, zdaj vodita poslovanje Forta in podjetjem še naprej ponujata globalne transportne storitve z našo programsko opremo za upravljanje dobavne verige.

Po vseh izkušnjah in naložbah, pri katerih so uspeh merili s komercialnimi in finančnimi kazalniki uspešnosti, sva s Ferryjem začela dvomiti o konvencionalnem kapitalizmu.

Kaj vas je gnalo k vlaganju v podjetja, osredotočena na vpliv v družbi?

Po vseh izkušnjah in naložbah, pri katerih so uspeh merili s komercialnimi in finančnimi kazalniki uspešnosti, sva s Ferryjem začela dvomiti o konvencionalnem kapitalizmu. Po branju knjig, kot je Neprijetna resnica Ala Gora, sva spoznala, da je človeštvo na robu porajajoče se podnebne katastrofe, in začela razmišljati o tem, kako bi lahko s svojimi osebnimi odločitvami in podjetji pripomogla k spremembi.

Zgodilo se je v treh korakih. Najprej sva spremenila svoj življenjski slog, da bi zmanjšala ogljični odtis, na primer z nakupom električnega vozila, uporabo tovornega kolesa, omejitvijo letov – in postala sva vegetarijanca. Nato sva poslanstvo prenesla na podjetja, v katerih sva delala. Medtem ko sem svetoval Fortu, sem delal tudi za Earlybird Venture Capital, kjer sem zgradil njihovo prakso podnebne tehnologije in podjetju pomagal povečati sredstva v upravljanju s 700 milijonov na dve milijardi evrov. Pri Fortu in Earlybirdu smo uvedli ukrepe za zmanjšanje ogljičnega odtisa, kot so uporaba do okolja prijaznejših načinov prevoza, izkoriščanje obnovljive energije in izravnava emisij. Nazadnje, merila okolja, družbe in upravljanja (ESG) so postala jedro naših zasebnih naložb.

Kdaj ste se odločili, da boste zgradili svoj vplivni sklad tveganega kapitala?

Potem ko sva z bratom postala bolj trajnostna v osebnem in poklicnem življenju, sva želela še dlje, iz kroga nadzora v krog vpliva. Leta 2019 smo z več podjetniki ustanovili nevladno organizacijo Leaders for Climate Action (LFCA). Pobuda je zrasla na več kot 700 podjetij in postala ena vodilnih skupnosti podnebnih aktivistov v zahodnem svetu. Po navdihu kolektivnega znanja LFCA je Ferry napisal knjigo Climate Action Guide s kontrolnimi seznami in ukrepi za pomoč podjetjem, da postanejo bolj trajnostna.

Leta 2021 sva s Ferryjem spoznala, da sva vse težje usklajevala klasične ekonomske cilje, ki jih uporabljava pri vsakdanjem delu, s svojimi na novo oblikovanimi osebnimi prepričanji. Zato sva dokončno opustila svoje operativne vloge v podjetjih in se posvetila AENU.

Fabian (desno) in Ferry Heilemann sta najprej ustanovila več uspešnih podjetij, potem pa sta svoj izziv našla v podpori idejam, ki lahko izboljšajo svet. Foto: AENU

Kako se razlikujete od drugih skladov tveganega kapitala, ki poudarjajo družbeni vpliv?

Našo privlačnost za podjetnike opredeljujejo štirje ključni dejavniki ustvarjanja vrednosti. Prvo ključno gonilo so naše podjetniške izkušnje v kombinaciji z našimi izkušnjami vlagateljev tveganega kapitala in aktivistov za vpliv. Drugo je naše globoko strokovno znanje, ki temelji na poglobljenem študiju. Na leto izvedemo od šest do osem »globokih potopov« na izbranih področjih in sektorjih, ki izpopolnjujejo specifično investicijsko tezo podjetja in omogočajo pripravo produktov in pridobivanje poslov. Tretja stvar pa je naš dostop do trga B2B, predvsem v Nemčiji, Avstriji in Švici, kjer smo svojo prisotnost dolga leta negovali.

Katera so ključna merila odločanja za vaše naložbe?

Osredotočeni smo na naložbe v zagonski kapital in zgodnje financiranje podjetniških projektov. Upoštevamo tri glavne razsežnosti naložbene odločitve: ekipa, tehnologija in trg. V zgodnejši fazi je razvoj podjetja, več vlagamo v ekipo in tržno priložnost. Seveda pa podjetje potrebuje tudi svojo, lastniško tehnologijo in v najboljšem primeru že ima nekaj pilotnih strank. Posebni smo tudi v tem, da investiramo samo v projekte, ki po oceni različnih kazalnikov obetajo tako pozitivne družbene premike kot visoke finančne donose. Za količinsko opredelitev družbenega vpliva in primerjavo različnih priložnosti smo ustvarili poseben model točkovanja vpliva in izračunali učinek od spodaj navzgor za vsako podjetje. Na finančni strani izberemo le ideje, za katere vidimo potencial, da bi ustvarili od 30- do 40-krat večjo naložbo.

Kratkoročno se osredotočamo na tri prednostne naloge: sklenitev osmih poslov v letošnjem letu, gradnjo naše višje vodstvene ekipe in razširitev svojega strokovnega znanja na področju tehnike in naravoslovja.

Imate širok portfelj vplivnih naložb, ki vključuje vse od izobraževanja do tehnoloških podjetij. Kaj je razlog za to?

Verjamemo, da se sčasoma vse poveže in da je pomembna kakovost teh povezav. Namesto hitrih rešitev potrebujemo sistemsko rešitev. Zato poleg na novo ustanovljenih podjetij in vlagateljev sodelujemo z nevladnimi organizacijami in vladami. Za spremembo vedenja potrošnikov potrebujemo poleg tehnologije tudi izobraževanje. Demokratizacija izobraževanja je ključna za prepričevanje potrošnikov, da na primer zmanjšajo porabo mesa ali spremenijo svoje vzorce nakupovanja mode. Vpliv podnebja in izobraževanje gresta z roko v roki.

Kakšni so makrotrendi pri vlaganju tveganega kapitala na področja z družbenim vplivom?

Razmere na splošnem trgu tveganega kapitala so z globalnim krčenjem, predvsem v segmentih e-trgovine, finančne tehnologije in zdravja potrošnikov, zdaj tako zahtevne, kot so bile leta 2008. Vendar so bile naložbe s področja družbenega vpliva v zadnjih šestih četrtletjih bolj odporne in stabilne. Pričakujemo, da bodo sčasoma tudi konvencionalne naložbe spet rasle, vendar bodo naložbe z vplivom rasle veliko hitreje. Tako bo še več denarja za razvoj in razširitev bistvenih tehnologij, ki so nujne za boj proti podnebnim spremembam. Vendar bodo ti trendi pomenili tudi, da bodo podporo lahko dobila podjetja, ki morda nimajo trajnostnega poslovnega modela. Zato morajo biti skladi družbeno vplivnega tveganega kapitala vzpostaviti celovita merila, ko ocenjujejo družbeni potencial novih podjetniških idej.

Kakšne so meje rasti vašega sklada?

Kratkoročno se osredotočamo na tri ključne prednostne naloge: sklenitev osmih poslov v letošnjem letu, gradnjo naše višje vodstvene ekipe in razširitev svojega strokovnega znanja na področju tehnike in naravoslovja. Iščemo investicijskega partnerja v nordijskih državah ali v Veliki Britaniji, od koder prihaja četrtina naših portfeljskih podjetij, da bi še povečali svojo prisotnost v Evropi. Nato nameravamo zaposliti glavnega znanstvenika z obsežnim znanjem o pridelavi hrane v oceanih in o alternativnih beljakovinah. Večino svojega strokovnega znanja pridobimo iz sodelovanja z akademskimi institucijami ali uveljavljenimi ponudniki, zato je bistveno, da ga tudi notranje poglobimo. Dolgoročno je naše poslanstvo spodbuditi sistemske spremembe pri skladih tveganega kapitala, ki bi koristile vsem deležnikom, vključno z družbo in okoljem.