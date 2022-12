Ugotovitve KPK prinašajo tudi sankcije za kršitelje integritete

V nadaljevanju preberite še:

Nedavno sprejeta novela zakona o Slovenskem državnem holdingu (SDH) zaostruje pogoje za članstvo v nadzornih svetih in upravah državnih družb, pri čemer dodatne pristojnosti prinaša tudi Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK). Kršiteljem integritete namreč zapira vrata do omenjenih položajev. Kaj bo pomenilo za tiste, ki so se znašli pod lupo komisije?