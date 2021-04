Umar: Izvozniki zdaj povečujejo tržne deleže

Slovenski izvozniki niso bili opazneje prizadeti zaradi poslabšanja epidemioloških razmer konec lanskega in na začetku letošnjega leta; izvozni tržni delež se je v zadnjem lanskem četrtletju precej okrepil, ugotavlja Umar v zadnjem Ekonomskem ogledalu.



Razmeroma ugodna gibanja izvozno usmerjenega dela gospodarstva, ki je konec lanskega leta dosegel predkrizne ravni, so se na začetku leta nadaljevala, še poudarjajo na Umarju in dodajajo, da se je v zadnjem četrtletju močneje povečal slovenski tržni delež na trgu EU, kamor izvozimo okoli tri četrtine blaga. Proizvodnja predelovalnih dejavnosti je po januarskem povečanju februarja ostala na podobni ravni, izvoz blaga v države EU pa se je povečal.



Kazalniki zaupanja so marca nakazovali na nadaljevanje ugodnih gibanj v izvoznem delu gospodarstva, pritrjuje jim tudi podatek o obsegu prometa tovornih vozil po slovenskih avtocestah, ki je bil marca v primerjavi s predkriznim letom 2019 večji za desetino.

Kar zadeva porabo gospodinjstev, je bila v prvih dveh mesecih še manjša kot pred letom, po podatkih o davčnem potrjevanju računov pa se je marca precej okrepila in dosegla ravni izpred krize, še ugotavlja Umar, ki ga vodi Maja Bednaš.



Gospodarski obeti za mednarodno okolje se nekoliko izboljšujejo, ugotavlja Umar, ki sicer Sloveniji za letos napoveduje 4,6-odstotno gospodarsko rast. IMF pa predvideva, da naj bi se gospodarska aktivnost evrskega območja po lanskem 6,6-odstotnem upadu letos – ob nadaljevanju denarne in javnofinančne podpore –iokrepila za 4,4, v letu 2022 pa za 3,8 odstotka. V napovedi IMF predpostavlja, da bodo gospodarsko aktivnost v prvi polovici leta še zavirale visoke stopnje okužb, širitev mutacij virusa ter s tem povezano podaljševanje in zaostrovanje zajezitvenih ukrepov, nato pa naj bi se okrevanje okrepilo ob postopnem sproščanju zajezitvenih ukrepov zaradi višje stopnje precepljenosti.

