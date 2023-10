UniCredit začasno ustavila projekt združitve

Skupina UniCredit se je končani analizi odločila, da začasno ustavi projekt čezmejne združitve UniCredit Banka Slovenija. in UniCredit Bank Austria. Banka ostaja zavezana zagotavljanju najboljših produktov in storitev svojim strankam v Sloveniji, so sporočili iz slovenske banke UniCredita.

»Slovenija ostaja pomemben del naše rasti v srednji in vzhodni Evropi. Ocenjevanje smo začeli transparentno, da bi raziskali, kako dodatno sprostiti naš potencial v tej državi. Sprejeta odločitev je rezultat skrbne analize stroškov in koristi ob upoštevanju vseh naših deležnikov – strank, sodelavcev, regulatorjev itd.,« je povedala Teodora Petkova, vodja poslovanja skupine UniCredit v srednji in vzhodni Evropi.

Banka je analizo potencialne čezmejne združitve, s katero bi se UniCredit Banka Slovenija preobrazila v v podružnico UniCredit Bank Austria, napovedala pred petimi meseci, konec maja letos. Tedaj so sporočili, da je cilj analize »določiti nov in enostavnejši model delovanja, da bi lahko ponudili še boljše storitve vsem našim strankam v obeh državah, pri čemer bo skupina UniCredit v Sloveniji še naprej delovala pod blagovno znamko UniCredit Bank«.

UniCredit Banka Slovenija, ki jo vodi Lorenzo Ramajola, je sicer lani prodala UniCredit Leasing in dosegla 47,7 milijona evrov dobička pred davki, kar je trikrat več kot leto prej. Z bilančno vsoto 3,34 milijarde evrov je imela konec lanskega leta približno 6,6-odstotni delež na slovenskem trgu.