Unior ustavil prodajo turizma

Celoten članek lahko preberete po ogledu videa .

Predvajajte video in nadaljujte z branjem članka.



Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Zreška kovaška družba Unior zaradi epidemije ustavlja prodajo hčerinske družbe Unitur, je razvidno iz sporočila na Seonetu.



Unitur je upravljavec smučišča Rogla in Term Zreče. Turistična dejavnost zaradi epidemije večinoma ne deluje. Unior je sicer v četrtletnem poročilu razkril, da je hčerinska družba do konca septembra odpravila negativne učinke prvega vala epidemije. Z oktobrom se je seveda večina aktivnosti ponovno zaprla.



Unitur je sicer pred epidemijo leta 2019 ustvaril 21 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar pa je zadoščalo le za 10.000 evrov čistega dobička. Družba je bila ustanovljena leta 2017, ko je Unior izločil turistično dejavnost na hčerinsko družbo.



Unior je prodajo hčerinske družbe začel decembra 2019, postopek pa je bil začasno prekinjen že aprila lani. Iz družbe zdaj sporočajo, da bo prodajni postopek miroval do zaključka epidemije, predvidoma naj bi se nadaljeval do konca leta 2021, še sporočajo iz Uniorja.



Tudi Uniorju se je epidemija lani poznala. Skupina je v prvih devetih mesecih ustvarila 150 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 22 odstotkov manj kot v istem obdobju predlanskim. V prvih devetih mesecih je skupina imela 4,9 milijona evrov izgube.



Največji lastnik Uniorja je SDH, ki ima 39 odstotkov delnic, še 5,5-odstotni lastnik je Kapitalska družba.