Unior in Unitur do refinanciranja dolga

Članice konzorcija štirih bank so včeraj podpisale kreditni pogodbi za refinanciranje obstoječih obveznosti Uniorja in Uniturja za obdobje sedem let. S tem je zagotovljeno vračilo glavnice dosedanjega sindiciranega posojila ter vzpostavljeno dolgoročno stabilno ravnovesje med dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi obveznostmi, so sporočili iz zreške družbe.

Unior je s tem dobil 81 milijonov evrov dolgoročnega posojila in 15 milijonov evrov enoletnega revolving kredita, njegova hčerinska družba Unitur pa skupaj 11 milijonov evrov dolgoročnega posojila. V konzorciju bank sodelujejo NLB, Nova KBM, Intesa Sanpaolo in Gorenjska banka.

Sprememba dividendne politike

Kot pojasnjujejo v Uniorju, refinanciranje podjetju omogoča stabilno poslovanje, skladno s potrjenim srednjeročnim poslovnim načrtom do leta 2026, premostitveno financiranje v tem obdobju, družba pa je pridobila tudi dodatna sredstva za optimiranje potreb po obratnem kapitalu ter si zagotovila financiranje investicij za obnovo in povečanje proizvodnih kapacitet. Pri posojilu odvisne družbe Unitur je Unior porok in plačnik.

Obe družbi bosta kredita črpali po izpolnitvi pogojev za črpanje kredita. Na podlagi pogojev, določenih v kreditni pogodbi, bo moral Unior prilagoditi dividendno politiko. Zreška družba v zadnjem obdobju lastnikom, med katerimi je nekaj več kot tretjinska delničarka država, ni izplačevala dividend.

Skupina Unior je imela konec septembra lani še za 108 milijonov evrov dolga, od tega 83 milijonov dolgoročnega. Dolg same družbe Unior pa je znašal 87 milijonov evrov.