Upravo SID banke bo od februarja vodil Damijan Dolinar

Upravi SID banke, ki jo vodi Sibil Svilan, v njej pa je tudi Goran Katušin, se mandat izteče konec tega leta 2021, zato je nadzorni svet banke odločal o novi tričlanski upravi.



Nadzorniki, ki jih vodi Marjan Divjak, so za predsednika uprave imenovali Damijana Dolinarja, in sicer od 1. februarja 2022, Gašparja Ogris-Martiča so imenovali za predsednika uprave od 1. januarja 2022 do 31. januarja 2022, od 1. februarja 2022 pa za člana uprave, Stanka Šarc Majdič pa je bila imenovana za članico uprave od 1. januarja 2022.



Novi člane uprave so bili imenovani na podlagi konkurenčnega postopka, v katerem je sodelovala vrsta visoko kvalificiranih kandidatov, vključno s sedanjima članoma uprave, so sporočili iz banke. Novi člani uprave bodo svojo funkcijo nastopili po pridobitvi dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje funkcije člana uprave banke oziroma s 1. januarjem 2022.

