Usoda e-vinjet v rokah revizorjev

Po tem ko je Dars izbral slovaški Skytoll za vzpostavitev sistema e-vinjet, se odločanje o tem seli v državno revizijsko komisijo. V Iskratelu so namreč že napovedali pritožbo, to bi lahko vložil tudi drugi neizbrani ponudnik. Morebitna ugoditev pritožbi bi lahko ogrozila načrtovano vzpostavitev e-vinjet do začetka decembra. Zakaj sta ponudbi Iskratela ter konzorcija Marand, Telekom, Pošta in Kapsch nedopustni? Kaj pravijo v Skytollu? Kakšno napako je v razpisu storil Dars? Kakšni so pomisleki glede vpogleda v slovenske baze podatkov?