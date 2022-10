Usodna torta iz vaniljeve kreme

V nadaljevanju preberite

Li Jiaqi, eden od najbolj priljubljenih kitajskih vplivnežev s 64 milijoni sledilcev, ki si je vzdevek »kralj šmink« prislužil s tem, ko je v eni od svojih spletnih oddaj prodal kar 15.000 rdečil, se je znašel v vrtincu ne tako nedolžnega političnega škandala. Spletno oddajo internetnega zvezdnika, ki v svojih spletnih nastopih prodaja vse, od kozmetike, izdelkov za dojenčke in nakita do tehnoloških pripomočkov, je neki petek zvečer nenadoma nekaj prekinilo. Prekinitev se je zgodila za tem, ko je zvezdnik, znan po svojem žametnem glasu in idolskem videzu, občinstvu – večinoma generaciji milenijcev in z, pokazal torto v obliki vojaškega tanka, narejeno iz vaniljeve kreme in piškotov oreo.