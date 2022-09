Usodne sankcije in ohlajanje gospodarstva

V nadaljevanju preberite:

Tri leta sankcij, ki jih je sprožila administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa v imenu nacionalne varnosti, so docela zamajala Huawei, eno največjih telekomunikacijskih podjetij na svetu in drugega največjega proizvajalca pametnih telefonov. Njegov ustanovitelj Ren Zhengfei je zaposlenim poslal pismo, v katerem je dejal, da bodo morali marsikaj žrtvovati, če bodo želeli v naslednjih treh letih sploh preživeti. Med drugim je dejal tudi, naj opustijo misel na širitev in se osredotočijo na zagotavljanje kakovostnega preživetja.