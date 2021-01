Uspešna naveza slovenske industrije in znanosti

V nadaljevanju preberite:

Razvijalci laboratorija za robotiko na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko so predstavili robotsko celico, ki bo proizvodne hale nadgradila še ta mesec. Robot v trenutni obliki opravlja dimenzijske meritve produktov, izdelanih na proizvodnih linijah, sicer pa je meritve mogoče izrazito prilagoditi končnemu uporabniku.

Kako so raziskovalci vzpostavili sodelovanje z zunanjim podjetjem, katere so ključne prednosti robota in kako vse se lahko merilni robot prilagodi končnemu uporabniku?