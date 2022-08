Utrinki s prestižne konference SIGGRAPH 2022

V nadaljevanju preberite:

Pred kratkim je v kanadskem mestu Vancouver potekala prestižna virtualna konferenca SIGGRAPH 2022, ki so se je udeležili vodilni razvijalci na področju razvoja grafičnih kartic, virtualne resničnosti, navidezne resničnosti, umetne inteligence in digitalne umetnosti. In kakšne vse novosti so predstavili?