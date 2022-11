V BTC Cityju prihodnje leto velik park

Podjetje bo kar tretjino od 32.000 kvadratnih metrov velikega zemljišča, ki ga je kupilo južno od trgovine Ikea, spremenilo v centralni park z mogočnimi drevesi. Delo bodo začeli v drugem četrtletju prihodnjega leta, ozelenitev naj bi bila končana jeseni 2023. Vrednost investicije ocenjujejo na štiri milijone evrov.

Po besedah Jožeta Mermala, predsednika upravnega odbora družbe BTC, pričakujejo, da bodo mestni urbanisti dali potrebna soglasja v okviru pridobivanja občinskega podrobnega prostorskega načrta za to območje, saj gre izključno za ozelenitev tega območja. K natečaju za pripravo celovite idejne zasnove bodo povabili več uveljavljenih arhitekturnih in krajinskih birojev, sodelujejo pa tudi z Botaničnim vrtom. Centralni park je nadaljevanje zaveze iz projekta Partnerstvo Šmartinska, največjega projekta urbane regeneracije v Sloveniji.

Centralni park bo južno od trgovine Ikea, velik bo 10.000 kvadratnih metrov. FOTO: Milka Bizovičar/Delo

Kot je povedal, glavni izvršni direktor družbe BTC, bo centralni park pomembna nadgradnja dosedanjih prizadevanj družbe za ozelenitev BTC Cityja Ljubljana, ki vse bolj postaja generator trajnostnih praks v regiji. Je del strateškega in dolgoročnega projekta zelene transformacije BTC City Ljubljana, ki ga izvajajo v sodelovanju in s povezovanjem s poslovnimi partnerji in drugimi deležniki. Z Ikeo načrtujejo pokritje parkirišča s sončnimi celicami, z novim lastnikom Žitovega kompleksa ter območja s Kolosejemnačrtujejo tako ozelenitve kot postavitev fotovoltaike.

Sledijo zavezam trajnostnega razvoja

Že zdaj je na tem območju posajenih več kot 1500 dreves in več kot 5000 grmovnic. V okviru internega timbildinga pa bodo prav danes začeli zasaditev skupaj več kot 70 novih dreves, več kot polovico jih bo prispeval menedžment družbe. Ozelenjena so tudi krožišča in avtobusne postaje, »naša težnja je, da je vsak rondo v BTC Cityju zelen in ima svojo zgodbo,« je poudaril Damjan Kralj, glavni izvršni direktor družbe BTC.

Kot je pojasnil, ob vsaki prenovi objekta na tem območju želijo slediti zeleni transformaciji in pričakujejo ozelenitev strehe ali stene, ureditev zelene terase, ureditev pridobivanja energije s pomočjo sonca, je naštel možnosti in spomnil na urbane čebelnjake na travniku vodnega mesta Atlantis ter na strehi objekta A1.

Družba BTC ob parku v prihodnjih letih načrtuje še zgraditev stanovanj na preostalem delu zemljišča. FOTO: Milka Bizovičar/Delo

»Ponosni smo na svoje pretekle dosežke na področju trajnostnega razvoja. V družbi BTC ambiciozno stopamo naprej v prihajajočo ero zahtevnejših trajnostnih izzivov, ki jih na eni strani narekuje prihajajoča področna direktiva regulativa in na drugi strani spremembe v okolju v obliki različnih ekstremnih vremenskih pojavov. Skladno s tem si bomo z različnimi aktivnostmi še močneje prizadevali za zmanjševanje skupnega ogljičnega odtisa na območju, tako lastnega kot poslovnih partnerjev. S takšno obliko sodelovanja in povezovanja želimo ustvariti regijski primer dobre prakse na področju celovitega upravljanja in razvoja trajnostnega delovanja BTC City Ljubljana,« je dejal Kralj.

Kot je povedal Jože Mermal, je družba BTC v 20 letih v trajnostne projekte vložila 50 milijonov evrov. Z naložbami v sončne elektrarne zdaj pokrivajo 6,7 odstotka potreb, ki zdaj znašajo približno 34 milijonov kilovatnih ur, do leta 2024 naj bi ta delež narasel na 30 odstotkov. Z investicijami se je sicer poraba energije zmanjšala za sedem milijonov kilovatnih ur, in to kljub temu da mesto raste.