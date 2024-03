V Cankarjevem domu so podelili nagrade GZS

V nadaljevanju preberite:

Janko Koprivec, Robert Medle, Milan Košeljnik in Dragan Mešič so štirje gospodarstveniki, ki so danes na prireditvi v Cankarjevem domu prejeli nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Gre za priznanja, ki jih Gospodarska zbornica Slovenije podeljuje za večletno uspešno vodenje podjetij. Letos so jih podelili že 56-ič.

Zbornica nagrajuje gospodarstvenike, ki trajnostno ustvarjajo presežke – imajo večletne odlične rezultate na domačem in svetovnih trgih, razpolagajo z inovativno poslovno filozofijo in ravnajo s premišljenimi poslovnimi potezami. Dosegajo preboje v svojih tržnih nišah in so lahko vodilni na domačem ali tujem trgu. S svojim delovanjem in aktivnostmi dokazujejo, da je mogoče odlične rezultate v zadovoljstvo vseh deležnikov – kupcev in lastnikov, zaposlenih in okolja – doseči tudi v najzahtevnejših pogojih poslovanja.