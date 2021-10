V Dubaj po nove kupce, distributerje in kadre

Pred dvema tednoma je v Dubaju vrata odprl Expo 2020. V sklopu tega se bo vsak mesec predstavilo približno 20 slovenskih podjetij, za predstavitev bodo imela na voljo en teden. V podjetjih, ki so svoj razstavni teden že izkoristila, pravijo, da je v Dubaju zgoščena raznolikost vsega sveta, s sodelovanjem pa pridobivajo nove kupce, distributerje in tudi kadre.

Svetovna razstava bo v največjem mestu Združenih arabskih emiratov trajala pol leta, organizatorji pa pričakujejo več kot 25 milijonov obiskovalcev. Expa se letos udeležuje 190 držav, Slovenija se z zelenim paviljonom predstavlja na skoraj 1600 kvadratnih metrih. Prostor pod puščavskim soncem so si v obliki paviljona izborili tudi sponzorji in druge organizacije. Razstava je priložnost za promocijo države, hkrati čutijo korist tudi slovenska podjetja.

Slovenska novost v puščavi

Slovenski paviljon je ob enem od treh glavnih vhodov, blizu švedskega, litovskega in uzbekistanskega. Čeprav ima dve nadstropji, je po velikosti manjši od sosednjih. Bolj kot velikost ga zaznamuje rastlinje, ki obdaja zunanjost, hkrati pa lesena konstrukcija predstavlja sito, s čimer se promovira ribniška suha roba.

Lesena konstrukcija slovenskega paviljona predstavlja sito, s čimer se v Dubaju promovira ribniška suha roba. FOTO: Spirit Slovenija

Paviljon je kot tak posebnost, saj zalivske države ne poznajo lesa kot gradbenega oziroma nosilnega elementa, razlaga Janez Škrabec, direktor podjetja Riko, ki je paviljon postavilo. »Pristojne smo morali najprej prepričati o varnosti in upravičenosti objekta, temu je sledilo še izobraževanje lokalnih izvajalcev glede montaže lesene konstrukcije, saj naši delavci v času ostrih ukrepov niso smeli potovati v Dubaj,« razlaga Škrabec.

Na Expu tokrat produktno-izvozno naravnani Expo je svet v malem in mi smo ga spoznali v Milanu leta 2015, razlaga Maja Brelih Lotrič, vodja projektov pri Lotrič Meroslovju. FOTO: Arhiv podjetja

Kaj Expo pomeni za podjetnike, smo vprašali Majo Brelih Lotrič, vodjo projektov pri podjetju Lotrič Meroslovje. V Dubaju se bodo predstavili novembra, na svetovni razstavi pa so bili že leta 2015, ko je potekala v Milanu.

Kot razlaga Brelih Lotričeva, je bila odločitev, da nastopijo na letošnji razstavi, preprosta: »Expo je svet v malem in mi smo ga spoznali v Milanu leta 2015. Slovenija je takrat kot ena redkih držav predstavljala ne zgolj naravne znamenitosti, kulturne in športne presežke, temveč tudi gospodarstvo, zato je bila zanimiva in drugačna od drugih držav. Ta redkost nam je prinesla ogromno prednost. Prejeli smo veliko kontaktov potencialnih kupcev iz Evrope in tudi od drugod, med njimi so izstopali prav Združeni arabski emirati.«

Pri Lotrič Meroslovju letos pričakujejo obisk potencialnih kupcev in distributerjev. Podjetje iz Selške doline namreč z azijskimi državami za zdaj ne posluje pogosto. »Tokrat na Expo odhajamo produktno-izvozno naravnani. Ne omejujemo se zgolj na eno državo in eno možnost sodelovanja, temveč želimo prikazati prilagodljivost in odprtost. Predstavljali bomo dva produkta, glede na tematski teden, na katerem se bomo predstavljali,« pojasni vodja projektov pri Lotrič Meroslovju.

V pol leta bo v Dubaju enajst sklopov dogajanj, Lotrič Meroslovje se bo predstavilo v sklopu tovarn prihodnosti in razvoja materialov ter zdravja in dobrega počutja.

Poleg politikov in gospodarstvenikov se svetovne razstave udeležujejo tudi ljudje, ki so primeren kader za zaposlitev, pravi direktor podjetja Softnet Andrej Boštjančič. FOTO: Arhiv podjetja

Da je svetovna razstava priložnost za promocijo in pridobivanje kontaktov, poudarja direktor podjetja Softnet Andrej Boštjančič: »Če imaš kot podjetje karkoli, kar je zanimivo za mednarodni trg, imaš odlično priložnost, da pridobiš dober kontakt. Je pa vse odvisno od posameznika, koliko in kako izkoristi situacijo. Nihče drug ne bo sklenil posla zate. Tudi v gostilni lahko sediš za mizo in gledaš v kozarec, lahko pa se s kom pogovarjaš in kaj novega izveš. Pomembno je, kakšen si in kaj iz vsake situacije narediš.«

Pri Softnetu obenem dodajo, da se poleg politikov in gospodarstvenikov svetovne razstave udeležujejo tudi splošna javnost, ki se zanima za različne stvari, in ljudje, ki so primeren kader za zaposlitev.