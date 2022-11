V Ljubljani odkrili obeležje Kranjski hranilnici

Pred stavbo v Ljubljani, ki tvori severni del parlamentarnega poslopja in ki jo je leta 1880 zgradila Kranjska hranilnica, so danes odkrili obeležje tej prvi denarni ustanovi na Slovenskem. Letos minevata 202 leti od ustanovitve Kranjske hranilnice. Ta je zaživela leto dni za dunajsko hranilnico. V 125 letih delovanja, in sicer do likvidacije ob koncu druge svetovne vojne, je močno zaznamovala slovenski prostor in gospodarstvo. Z njeno pomočjo so zgradili klasicistično stavbo, kjer je odslej obeležje, pa tudi šolo na Vegovi ulici, bolnišnice in vodovode ter ljubljansko Dramo.