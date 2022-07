V Ljubljano prihaja velika hotelska veriga

Potem ko je družba Equinox nepremičnine hotele Lev, uHotel in Union oddala španski Grupo Hotusa, so sklenili nov večji dogovor o oddaji premoženja.

»Družba Equinox je podpisala dolgoročno 20-letno najemno pogodbo za oddajo hotela The Fuzzy Log s skupino Mogotel Hotel Group, ki predstavlja največjo hotelsko verigo na Baltiku. Navedena hotelska veriga bo od družbe IP Central hkrati najela tudi Hotel Central, pri čemer bo ocenjena skupna vrednost prihodnjih najemnin (za oba hotela) v navedenem obdobju znašala 12 milijonov evrov. Oba navedena hotela bosta po pridobitvi ustrezne licence delovala pod svetovno priznano blagovno znamko Ibis Styles v okviru hotelske verige AccorHotels, ki je šesta največja hotelska veriga na svetu z več kot 5000 hoteli v 95 državah,« so sporočil iz Equinoxa, kjer dodajajo: »S podpisom dolgoročne najemne pogodbe in po izpolnitvi vseh odložnih pogojev bo družba Equionox v celoti uspešno zaključila organizacijsko, poslovno in korporativno prestrukturiranje in bo s tem zagotovila obstoječim in vsem prihodnjim delničarjem organizacijsko strukturo, ki v celoti in popolnosti ustreza najvišjim zahodnim standardom delovanja nepremičninskih družb na organiziranem trgu kapitala.«

Vodilni lastnik Equinox nepremičnin je družina Rigelnik. Družba Accor Hotels je v Sloveniji že prisotna, saj upravljajo mariborski hotel Orel.