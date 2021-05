V najboljših letih je bil slovenski dolg tako dober kot nemški

V nadaljevanju preberite:

Višji primanjkljaj in večja zadolženost, ki Sloveniji znižujeta bonitetno oceno, pomenita okoli pol odstotne točke dražje zadolževanje. Trenutno se to ne opazi, toda v normalnih razmerah lahko to ovira financiranje proračuna. Kako spremembe bonitetnih ocen vplivajo na strošek zadolževanja in kako drago bo zadolževanje v normalnih tržnih razmerah?