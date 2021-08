V Nemčiji in ZDA je inflacija julija poletela navzgor

Nemčija je julija zabeležila najvišjo letno stopnjo inflacije v zadnjih dobrih 27 letih. Indeks cen življenjskih potrebščin se je namreč prejšnji mesec medletno zvišal za kar 3,8 odstotka, kar je največ po decembru 1993, ugotavlja nemški statistični urad Destatis.



Še višjo, kar 5,4-odstotno letno inflacijo, pa so julija zabeležili v ZDA, kažejo zadnji podatki z druge strani Atlantika. Vzrok za to je visoka rast povpraševanja in skoraj 12-odstotna rast zasebne porabe in 6,5-odstotna sezonsko prilagojena rast ameriškega BDP v drugem četrtletju.



V Sloveniji je sicer julija letna stopnja inflacije znašala dva odstotka, kažejo podatki Sursa.

Nemška inflacija precej presega cilj ECB

Vse odkar ima evro Nemčija še ni imela višje inflacije. Ta je zdaj tudi precej nad novim, simetričnim, inflacijskim ciljem ECB, ki znaša dva odstotka. Ob nadaljevanju takega trenda je mogoče pričakovati tudi razpravo glede prihodnje ublažitve ali umika ukrepov spodbujevalne denarne politike ECB.



Spomnimo, še junija je letna inflacija v naši največji gospodarski partnerici znašala 2,3 odstotka, kar pomeni, da je rast cen prejšnji mesec dobila skokovit pospešek. Na mesečni ravni, v primerjavi z junijem letos so se sicer cene v Nemčiji povprečno zvišale za 0,9 odstotka. Med vzroki za velik letni porast inflacije v juliju je sicer tudi lanski začasni protikrizni ukrep nemške vlade, (znižanje stopenj DDV), ko so se cene življenjskih potrebščin od julija do decembra 2020 močno znižale. Posledično pa zdaj taka raven cen izpred leta dni se bolj vpliva na vnovični dvig številnih dobrin in storitev ter s tem tudi na splošno stopnjo inflacije.



»Dvig letne ravni cen je bil julija 2021 pričakovan, saj je prenos davčnih olajšav na potrošnike pred letom dni privedel do padca cen za veliko blaga. Učinek povišanja cen pa je zdaj okrepljen tudi s podražitvijo nekaterega drugega blaga, zlasti energentov,« pravi Christoph-Martin Mai iz nemškega statističnega urada. Cene energentov so se v Nemčiji v zadnjem letu povečale v povprečju kar za dobrih 11 odstotkov, brez njihovega vpliva bi bila sicer letna stopnja inflacije v državi »le« 2,9-odstotna. Zlasti so se podražila kurilna olja (za 53,6 odstotka) in goriva (za 24,7 odstotka). Zvišale pa so se tudi cene zemeljskega plina (4,7 odstotka) in električne energije (za 1,6 odstotka).

Dražja hrana, cenejši mobilni telefoni

V Nemčiji se je julija na letni ravni nadpovprečno podražila tudi hrana, in sicer za kar 4,3 odstotka, še junija je namreč njena letna podražitev znašala »le« 1,2 odstotka. Občutno, za 6,2 odstotka, so se podražila tudi oblačila, vozila so bila dražja za 5,2 odstotka, na drugi strani pa so se, zanimivo, mobilni telefoni pocenili za 2,9 odstotka, še ugotavlja Destatis. Nižja od povprečne letne inflacije je bila tudi medletna rast cen storitev, ki je znašala 2,2 odstotka.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz gospodarstva: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: