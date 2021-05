V Postojni bodo izdelovali komponente prihodnosti

Razvijalec

Osrednji razlog za preoblikovanje proizvodnje v Postojni pa je bila prenizka dodana vrednost na zaposlenega, izpostavlja Tadej Vidic. FOTO: Uroš Hočevar

Prihodki

Razvoj proizvodnje pozdravlja tudi župan občine Postojna Igor Marentič. FOTO: Uroš Hočevar

Lokalno okolje

Postojnski Kolektor ATP je 5000 kvadratnih metrov proizvodnje spremenil v kompetenčni center za program hibridnih komponent. Od leta 2017 so v omenjene tehnologije investirali 10 milijonov evrov, preobrazba pa bo v celoti zaključena čez dve leti. V tem času bodo prenovili še sedem linij, za kar bo namenjenih dodatnih 7 milijonov evrov. ATP bo proizvajal komponente prihodnosti, ki bodo v prvi vrsti namenjene električnim in avtonomnim vozilom, s tem pa je zagotovljena tudi prihodnost podjetja, je so povedali na včerajšnji novinarski konferenci.Koncern Kolektor je pred petimi leti sprejel odločitev, da preoblikuje proizvodnjo v postojnskem podjetju ATP, je povedal direktor tamkajšnjega podjetja. »Leta 2017 smo pregledali trg in ugotovili, da takratni program ni vzdržen. Nekatere programe smo zato preselili na cenejše lokacije, med drugim smo ukinili program sesalnikov in ljudi preusmerili na nove programe. Produkti, ki jih bomo izdelovali v Postojni, imajo visoko dodano vrednost in so namenjeni električnim ter samovozečim avtomobilom. Produkti bodo tekli še mnogo let,« je na včerajšnji tiskovni konferenci povedal Vihtelič.Med prvo fazo preoblikovanja proizvodnje so na podjetju ugotovili, da niso zgolj predelovalec, temveč tudi razvijalec, kar je pripeljalo do sodelovanja z razvojnimi partnerji. V skupini razvijalcev hibridnih komponent so ob postojnskem ATP še nemški Conttek - slednji ima ogromen prispevek pri razvoju hibridnih komponent -, Kolektor Tesla Jihlava na Češkem, Kolektor ATS iz Srbije ter Kolektor Sinyung, ki deluje v Južni Koreji. Izdelane hibridne komponente so plastični kosi, ki povezujejo električne elemente za potrebe avtomobilske industrije na področju elektrifikacije in avtonomnosti vozil.Osrednji razlog za preoblikovanje proizvodnje v Postojni pa je bila prenizka dodana vrednost na zaposlenega, izpostavlja, direktor programa hibridnih komponent v koncernu Kolektor: »Nizka dodana vrednost je ogrožala dolgoročni obstoj podjetja, hkrati pa ni zadovoljevala potreb vseh deležnikov. Podvrženi smo bili visokim cenovnim pritiskom; kupci so nadzorovali pogoje prodaje in nabave, kar je vplivalo na dodano vrednost,« pretekle razmere opiše Vidic. Ta obenem poudarja, da je ATP zdaj del programa hibridnih komponent, ki v koncernu ustvari več kot 100 milijonov evrov letne prodaje.V Postojni je zdaj prenovljenih 5000 kvadratnih metrov proizvodnje oziroma pet linij, pravijo pri ATP. Za to so v zadnjih štirih letih namenili 10 milijonov evrov, dodatnih 7 milijonov bodo namenili v prihodnjih dveh letih. Podjetje v sklopu slednjega čaka še prenova sedmih linij, Vidic pa pričakuje, da bo Kolektor ATP v naslednjih dveh letih svojo prodajo podvojil. Prodaja postojnskega ATP trenutno znaša 25 milijonov evrov, v naslednjih letih bi ta lahko presegla 50 milijonov.Vodstvo je včeraj prav tako poudarilo, da da se zadnja leta v podjetju zvišuje delež zaposlenih s strokovno tehnično šolo, v zadnjih dveh letih pa izrazito zaposlujejo osebe s peto stopnjo izobrazbe.Razvoj proizvodnje pozdravlja tudi župan občine Postojna, ki si je včeraj ogledal prenovljeno proizvodnjo. »Danes so mi polepšali dan, ko sem slišal vizijo podjetja. Gre za visoko tehnološko industrijo z vrhunskimi podjetji in užitek je gledati razvoj podjetja. Odločitev, da del svoje proizvodnje preselijo v Postojno, je razveseljiva za občino in občane,« je zaključil Marentič.