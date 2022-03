V sedanjem tempu bomo stavbe prenovili v 350 letih

Evropski zeleni dogovor, zmanjšanje rabe fosilnih goriv in s tem tudi opuščanje energetske odvisnosti od Rusije gre z roko v roki tako s prenovo stavb kot digitalizacijo in pametnim upravljanjem porabe. To je postalo tudi glavno vodilo korporacije Schneider Electric, katere enote v Sloveniji, Hrvaški in BIH vodi Arthur Vašarević.

A ni vse v ogrevanju, razogljičiti bo treba tudi promet in industrijo. Po sedanjih stopnjah prenove stavb bi to dosegli šele v 350 letih, pravi Vašrević. Opozarja, da stavbe samo z gradnjo in obratovanjem porabijo približno 30 odstotkov svetovne energije in so odgovorne za 40 odstotkov emisij toplogrednih plinov. »Vse zgradbe je treba preoblikovati, da bodo postale bolj trajnostne, učinkovite in odporne. Vsaka organizacija, ki gradi, ima v lasti, upravlja ali zaseda katerikoli objekt, bi morala upoštevati in vlagati v to,« opozarja Vašarević, saj se to tudi obrestuje.