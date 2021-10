V Slovenijo smo prišli ustvarit dolgoročno zgodbo

V nadaljevanju preberite:

Slovaški Corwin je pred štirimi leti začel analizirati tuje trge, ker se je želel širiti. Kot prvi trg zunaj slovaških meja so izbrali Slovenijo, kjer pod njihovo taktirko nastaja stanovanjski projekt Kvartet, prihodnje leto bodo začeli še z gradnjo poslovne stavbe Vilharia. Pogovarjali smo se z direktorjem hčerinskega podjetja Corwin v Sloveniji Michalom Macom, ki je predstavil izkušnje Slovakov v Sloveniji in načrte, ki jih imajo za naprej. Kako slovaški Corwin dojema slovenski trg nepremičnin in kje vidijo največje priložnosti?