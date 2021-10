V spletni in mobilni banki uporabniki opravijo že več kot 90 odstotkov transakcij

V nadaljevanju preberite:

Spremembe osebnih in poslovnih navad, ki jih je prinesla epidemija covida-19, so močno vplivale na to, kako dostopamo do storitev svoje poslovne banke. Tako podjetja kot posamezniki so z veseljem sprejeli možnosti, ki jo prinašajo tehnološke možnosti na področju elektronskega bančništva.



Delež komitentov, ki uporabljajo predvsem elektronske poti, se je v zadnjem letu povečal za 10 do 15 odstotkov. Elektronsko bančništvo uporablja skoraj 90 odstotkov poslovnih uporabnikov in približno polovica (v nekaterih bankah manj, v drugih več) fizičnih oseb.