Varnost plačevanja je zelo pomembna

Tri četrtine Slovencev nakupuje (tudi) po spletu, zato pri plačevanju obveznosti narašča priljubljenost debetne kartice in mobilnega plačevanja. Vse bolj se zavedamo nujnosti čim bolj varnega potrjevanja spletnih plačil, pri čemer biometrični načini potrjevanja vztrajno dohajajo prvotne, kot sta PIN- in varnostna koda prek SMS. Kot najbolj varno metodo potrjevanja pa Slovenci ocenjujejo geslo za enkratno uporabo, razkriva Mastercardova raziskava o plačilnih navadah.

Polovica vprašanih (vključeni so bili uporabniki bančnih storitev med 18. in 55. letom) kupuje v spletni trgovini občasno, 26 odstotkov pa pogosto. Na drugi strani samo pet odstotkov vprašanih sploh ne nakupuje prek spleta. Pripravljenost za spletno nakupovanje je povečala epidemija covida-19, kar 88 odstotkov Slovencev pa meni, da je spletno nakupovanje varno, odstotek pa se v primerjavi s preteklimi leti veča (84 odstotkov v letu 2019).

Biometrični načini potrjevanja plačil vztrajno dohajajo prvotne, kot sta PIN in SMS. S plačilno kartico zaključi nakup 60 odstotkov uporabnikov spletnih trgovin. Polovica sodelujočih v raziskavi je že plačevala tudi z mobilnim telefonom.

Več nakupov v slovenskih trgovinah

Zanimivo je dejstvo, da se je v primerjavi s preteklimi leti znatno povečal delež tistih, ki nakupujejo v slovenskih spletnih trgovinah. Kar 44 odstotkov je takšnih, ki v letu 2021 podpirajo lokalne ponudnike, kar je opazna rast v primerjavi s preteklim (34 odstotkov) ter letoma 2018 in 2019, ko je v slovenskih spletnih trgovinah nakupovalo le 30 odstotkov vprašanih.

Nekaj manj kot 60 odstotkov uporabnikov spletnih trgovin za zaključek nakupa uporablja plačilno kartico. Delež se v primerjavi s preteklim letom ni bistveno spremenil, je pa opazna občutna rast glede na leti 2019 in 2018 (54 odstotkov v letu 2019 in 53 odstotkov v letu 2018). Temu sledita Paypal (29 odstotkov) in spletna oziroma mobilna banka (25 odstotkov). Vse manj priljubljena metoda plačila ostaja gotovina (32 odstotkov v letu 2021, 39 odstotkov v lanskem letu in 44 odstotkov v letu 2019).

Plačevanje z mobilnim telefonom pri Slovencih je vse bolj priljubljeno. Glede na preteklo leto je precej opazen porast ljudi, ki so že vsaj enkrat plačevali z mobilnim telefonom, saj je teh že polovica Slovencev (39 odstotkov v letu 2020, 50 odstotkov v tem letu).

Med uporabniki te plačilne metode jih več kot polovica z mobilnikom plačuje tudi na spletu (54 odstotkov). Pri fizičnem plačevanju z mobilnim telefonom s skoraj 40 odstotki izstopa plačevanje v trgovinah in na bencinskih črpalkah, presenetljivo pa tudi za plačilo v trafikah ali celo plačilo parkirnin (22 odstotkov).

Velika večina vprašanih je prav tako naklonjena uporabi mobilnih aplikacij za plačila, v primerjavi s preteklim letom je podpora s 57 poskočila na 84 odstotkov.

Teorija je za prstni odtis

Med načini potrjevanja spletnih plačil bi večina Slovencev najraje uporabljala skeniranje prstnega odtisa (24 odstotkov) in PIN-kodo (18 odstotkov). V realnosti pa vsaj eden od petih Slovencev za potrjevanje spletnih plačil še vedno uporablja varnostno kodo prek SMS ali mobilne banke (21 odstotkov), čemur sledi PIN-koda (20 odstotkov).

Skoraj potrojilo se je število Slovencev, ki potrjujejo spletna plačila prek aplikacije mobilne banke (s petih odstotkov v letu 2020 na 15 odstotkov v letu 2021) in z biometrijo –​ skeniranje prstnega odtisa in prepoznava obraza (porast s šestih odstotkov v preteklem letu na 14 odstotkov v letu 2021). Skeniranje prstnega odtisa uporablja 11 odstotkov (porast s štirih odstotkov v letu 2020), prepoznavo obraza pa tri odstotke vprašanih.

Skoraj vsi Slovenci (86 odstotkov) potrjevanje spletnih plačil prepoznavajo kot pomemben dejavnik pri plačevanju prek spleta. Najvarnejši način potrjevanja pa pripisujejo geslu za enkratno uporabo (83 odstotkov) in skeniranju prstnega odtisa (78 odstotkov). Prav tako pa prepoznavo obraza kot tudi druge biometrične metode vsaj 60 odstotkov Slovencev ocenjuje kot varne.

Pri izbiranju ustreznega načina potrjevanja pa kot najpomembnejši kriterij Slovenci izpostavljajo varnost bančnega računa (54 odstotkov), osebnih podatkov (21 odstotkov) ter hitrost in enostavnost (13 odstotkov).

Na vprašanje, ali se pri potrjevanju spletnih plačil srečujejo s kakšnimi težavami, jih je največ (30 odstotkov) odgovorilo, da je proces potrjevanja dolgotrajen, enak odstotek pa tudi, da je zamudno pretipkavanje enkratnega gesla.