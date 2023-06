Več razvojnih sredstev za gospodarstvo

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je povečalo obseg razvojnih sredstev, ki jih bo objavilo v tem letu, in sicer iz sprva napovedanih 304,9 milijona evrov na 339,2 milijona evrov. »Dodatna sredstva bomo namenili za podporo zagonskim in hitro rastočim podjetjem ter inovativnim podjetjem, obenem pa bomo znatno povečali tudi obseg interventnih posojil za omilitev posledic energetske krize,« so pojasnili.

Doslej je bilo letos objavljenih že sedem razpisov v skupni vrednosti 39,5 milijona evrov, in sicer za sofinanciranje kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji, uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu, za spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije, za izvajalce letnega programa športa, za organizacijo velikih mednarodnih športnih prireditev, za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo v letu 2023 ter za SPOT Global +.

Novi ukrep

V načrt razvojnih pomoči zdaj ministrstvo umešča še nov ukrep s področja podjetništva – to je vsebinska podpora za hitrejšo globalno in trajnostno rast zagonskih in hitro rastočih podjetij ter inovativnih malih in srednje velikih podjetij v obdobju 2023–2028, ki naj bi dopolnil in nadgradil obstoječo ponudbo podpornega okolja. Z ukrepom bodo podpirali tudi komercializacijo inovativnih (visoko)tehnoloških podjetniških idej, pri tem pa upoštevali specifičnost določenih panog.

Zvišanje sredstev predvidevajo tudi pri ukrepu nova interventna ugodna posojila za omilitev posledic energetske ali ukrajinske krize SPS, v okviru katerega bodo poleg prej načrtovanih deset milijonov evrov vplačil iz državnega proračuna dodatno namenili 20 milijonov evrov iz namenskega premoženja Slovenskega podjetniškega sklada, ki bo tudi izvajalec ukrepa.

Manjši povišanji načrtovanih sredstev, in sicer za 0,63 milijona evrov, načrtujejo na še dveh ukrepih, to sta spodbujanje turističnih in dopolnilnih dejavnosti ter razvoj lokalnih produktov na območjih, kjer živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem, ter mikrospodbude v lesarstvu 2.0.