Velik korak naprej pri digitalizaciji plačevanja v Sloveniji

Pod okriljem podjetja Lab4Pay je zaživel slovenski android POS terminal Elly POS. Ta deluje pod geslom »eno plačilno mesto, vsa plačilna sredstva,« saj združuje šest različnih metod plačevanja.

Katere metode plačevanja so za zdaj dostopne preko platforme? Kakšne načrte ima podjetje za nadaljnji razvoj? Kateri so glavni izzivi podjetja in kakšne prednosti predstavlja rešitev za uporabnike in trgovce?