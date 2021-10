Velika nagrada marketinška odličnost za Atlantic Drogo Kolinsko

Podpora zagonu lokalnega gospodarstva

Ekipa Atlantic Droge Klinska se je razveselila velike nagrade. FOTO: Klemen Razinger

Društvo za marketing Slovenije je nocoj veliko nagrado marketinška odličnost 2021 podelilo Atlantic Drogi Kolinski za projekt 'Podpiramo lokalno – Posoška postrv / Argeta', ki je tudi zmagovalec dveh kategorij.V preostalih dveh kategorijah sta slavila Telekom Slovenije za projekt Odličnost uporabniške izkušnje in družba NLB za projekt Strateška iniciativa osredotočenosti na stranke. Atlantic Droga Kolinska je prejela še dve prvi nagradi v kategorijah Odličen korak pred drugimi in Odličnost odgovornega delovanja & marketinška odličnost v izrednih razmerah.Zmagal je projekt, v katerem je Atlantic Grupa odkupila posoške postrvi, ki jih v ribogojnici Faronika iz Tolmina sredi epidemije zaradi izgube trga niso zmogli prodati. Iz odkupljenih rib so ustvarili nov okus Argeta posoška postrv in podprli ponoven zagon lokalnega gospodarstva. Zgodbi se je pridružil tudi Mercator, ki je poskrbel za ekskluzivno distribucijo in prodajo.»Tako Atlantic Grupa in Mercator sta se odpovedala dobičku od prodaje. Komisijo so prepričali z izjemno idejo in izvedbo projekta sredi razmaha epidemije. Ta se kot kriza pri uporabnikih kaže v spremenjenih nakupnih navadah z nakupom cenejših blagovnih znamk ali blagovnih znamk, ki jim zaupajo. V Argetini ekipi pa niso želeli svojih uporabnikov prepustiti drugim, zato so razvili posebno iniciativo #PodpiramoLokalno, s katero so nagovorili okrepljen lokalni sentiment in ga uporabili za krepitev lojalnosti blagovni znamki,« je zapisano v utemeljitvi zmagovalca., direktorica marketinga, strateško poslovno področje delikatesni namazi, Atlantic Grupa, zasluge za nagrado pripisuje predvsem strategiji, resnosti in strasti ekipe, ki stoji za projektom: »Marketinga se lotevamo strateško, resno in s strastjo, vedno pa je v središču vsega uporabnik. Izzive pri nas prevajamo v priložnosti. Predvsem pa imamo svoje delo in drug drugega zelo radi.«