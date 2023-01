Velika podjetja lahko pogojno zaprosijo za nove pogodbe

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko je vlada omejila cene elektrike za mala in srednja podjetja, so nekatera velika podjetja v sredini decembra zakupovala električno energijo za letos po zelo visokih cenah. Proti koncu leta so cene močno padle, nižje kot lani v tem času so tudi v prvih dneh januarja. Kaj lahko storijo velika podjetja? Po kakšnih cenah so v povprečju ponudniki sklepali pogodbe s poslovnimi odjemalci v zadnjem tednu decembra? Ali morajo mala in srednja podjetja po sprejetju uredbe sprejeti novo pogodbo? Cene iz katere borze bodo dobavitelji upoštevali po tem, ko se je uredba o mehanizmu za določitev maloprodajne cene iztekla?