Veljavne le še modrozelene vinjete

Letna vinjeta za leto 2021. FOTO: Leon Vidic/Delo

Rumenozelene vinjete z letnico 2020 od danes ne veljajo več, pač pa morajo biti vozila za vožnjo po slovenskih avtocestah in hitrih cestah opremljena z vinjetami z letnico 2021. Te so modrozelene barve. Naprodaj je devet različnih vrst vinjet, cene pa ostajajo nespremenjene.Za letno vinjeto za osebna vozila je treba tudi tokrat odšteti 110 evrov, za mesečno 30 evrov ter tedensko 15 evrov. Za kombinirana vozila letna vinjeta še naprej stane 220 evrov, mesečna 60 evrov ter tedenska 30 evrov, za motorna kolesa pa cena letne vinjete ostaja nespremenjena pri 55 evrih. Za polletno bodo morali lastniki motornih koles odšteti 30 evrov, za tedensko pa 7,50 evra.Vinjete z letnico 2021 so v prodaji od decembra lani. V prvem mesecu so prodali 132.289 letnih vinjet z letnico 2021, kar je 24 odstotkov manj, kot so decembra 2019 prodali letnih vinjet z letnico 2020. Pri tem je prodaja letnih vinjet za osebna vozila (cestninski razred 2A) upadla za četrtino na 121.674. Padla je tudi prodaja mesečnih in tedenskih vinjet.Kot so zapisali na Darsu, je vrednost decembra prodanih vinjet znašala 15,81 milijona evrov in je za 7,11 milijona evrov nižja kot v primerljivem obdobju leta 2019. Razlog za padec prodaje pripisujejo pandemiji covida-19.Bodo pa vinjete z letnico 2021 zadnje tovrstne, saj ministrstvo za infrastrukturo že decembra načrtuje uvedbo elektronskega cestninjenja tudi za osebna vozila. Dars je v petek za vzpostavitev sistema izbral slovaško podjetje Skytoll . Na odločitev je sicer še možna pritožba.