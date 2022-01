Viceguvernerski kandidati za BS skozi strankarsko sito

Ob dejstvu, da sedanjemu viceguvernerju Banke Slovenije Primožu Dolencu poteče mandat 5. aprila, je eno od opravil državnega zbora v tej sestavi tudi glasovanje o novem kandidatu za viceguvernerja. Predsednik države Borut Pahor je o imenih petih kandidatov za to ugledno funkcijo začel dvodnevna posvetovanja z vodjami poslanskih skupin.

Spomnimo, kandidati so Branko Babič, strateški svetovalec na Banki Slovenije, Marjan Divjak, direktor direktorata za zakladništvo na ministrstvu za finance, sicer tudi svetovalec premierja v prvi Janševi vladi; Primož Dolenc, zdajšnji viceguverner Banke Slovenije; Miha Mihič, izvršni direktor za tveganja in finance v Delavski hranilnici in pa Sibil Svilan, dolgoletni predsednik uprave SID banke.

Babič in Dolenc kandirata na podlagi osebne prijave, Divjaka predlaga ekonomist Igor Masten, Mihiča so predlagali Aleksander Štefanac, Polona Podgoršek, ekonomist Timotej Jagrič in Matej Drašček.

Največjo podporo v strokovni in poslovni javnosti pa uživa Sibil Svilan: njegovo viceguvernersko kandidaturo so podprli vidni slovenski gospodarstveniki in ekonomisti Jože Colarič, Peter Kraljič, Ivan Ribnikar, Dušan Mramor in Marko Jaklič in Marcel Roy, generalni sekretar Evropskega združenja javnih bank.

Predstavniki poslanskih skupin NSi, SMC, Levice, DeSus, SD, nepovezanih poslancev in obeh narodnosti po srečanjih s Pahorjem niso dajali izjav, v SDS pa se še niso odločili, kandidate ocenjujejo kot precej enakovredne, eden od njih pa po besedah vodje poslanske skupine Danijela Krivca najverjetneje ne bo prišel v ožji izbor. Pahor se bo sicer jutri srečal še z vodjami poslanskih skupin strank LMŠ, SAB in SNS.

Za izvolitev predlaganega kandidata je na tajnem glasovanju potrebnih 46 poslanskih glasov, kar se je že kar nekajkrat izkazalo za previsoko postavljeno letvico. Viceguverner, ki je hkrati član sveta Banke Slovenije, ima sicer šestletni mandat, v v ekipi pa se bo pridružil guvernerju Boštjanu Vasletu, viceguvernerkama Ireni Vodopivec Jean in Tini Žumer in viceguvernerju Jožefu Bradešku.