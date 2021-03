Viličarji sledijo razvoju avtomobilov

V nadaljevanju preberite:

Razvoj viličarjev gre v zelo podobni smeri kot v avtomobilski industriji. V ospredju so energetska učinkovitost, produktivnost, udobnost za uporabnike in varnost. Trgu tako najboljši proizvajalci že ponujajo kompleten nabor viličarjev, ki so opremljeni s tehnologijo Li-ion, razvoj gre predvsem v smeri digitalizacije in prilaganja viličarjev specifičnim potrebam kupcev.