Visoka inflacija znižuje realne plače

Zaradi visoke inflacije se plače Slovencev realno znižujejo. Povprečna mesečna plača za letošnje prvo polletje je bila nominalno podobna kot za lansko, a realno je bila v bruto znesku nižja za sedem odstotkov, v neto znesku pa za 6,1 odstotka.

Povprečna bruto plača za junij je znašala 2007,64 evra, od plače za prejšnji mesec je bila nominalno višja za 0,9 odstotka, realno pa nižja za 1,8 odstotka. Povprečna neto plača je znašala 1307,61 evra, kar je nominalno 0,8 odstotka več kot maja, realno pa 1,9 odstotka manj, je objavil državni statistični urad.

V primerjavi s plačo za prvih šest mesecev prejšnjega leta pa se je povprečna mesečna bruto plača za prvo letošnje polletje v zasebnem sektorju nominalno zvišala za 5,7 odstotka oziroma realno znižala za 1,5 odstotka. V javnem sektorju se je nominalno znižala za 8,6 odstotka oziroma realno z upoštevanjem inflacije za 14,8 odstotka. Na to gibanje so vplivali predvsem dodatki, povezani z epidemijo covida-19, ki so v prvem lanskem polletju dvignili plače v javnem sektorju.

Najvišja v financah in zavarovalništvu

Povprečna bruto plača se je junija v primerjavi z majem nominalno najbolj zvišala v dejavnosti rudarstva, za 8,2 odstotka, najbolj znižala pa v dejavnosti preskrbe z električno energijo, plinom in paro, za 10,2 odstotka, in sicer predvsem zaradi nižjih izrednih izplačil.

Realno je bila bruto plača višja od plače za maj le v dejavnostih rudarstva (za 5,4 odstotka), javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti (za 5,2 odstotka) ter v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (za 0,7 odstotka).

Povprečna bruto plača je bila najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, znašala je 2932,32 evra.