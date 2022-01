Vlada določila 150 evrov bona, nižji računi za elektriko, cenejše gorivo

Vlada je na današnji seji sprejela za okoli 200 milijonov evrov težke ukrepe za pomoč ljudem in gospodarstvu zaradi visokih cen energentov, so sporočili z vlade. Ključni ukrepi so 150 evrov energetskega bona za določene skupine, razbremenitev računov za elektriko, znižanje marže za pogonska goriva in kurilno olje, pomoč etažnim lastnikom pri nabavi zemeljskega plina ter enkratni znesek pomoči za podjetja. Ukrepi, ki niso enkratna pomoč, veljajo od 1. februarja do konca aprila.

Ukrepe so predstavili predsednik vlade Janez Janša ter podpredsednika Zdravko Počivalšek in Matej Tonin. Vlada je sprejela dva predloga zakonov in dve trošarinski uredbi.

Novinarsko konferenco smo prenašali v celoti:

Kdo bo prejel energetski bon?

Vlada z interventnim zakonom predlaga 150 evrov enkratnega solidarnostnega dodatka okoli 710.000 upravičencev. To so upokojenci z največ tisoč evrov pokojnineb (pokojnina decembra lani), invalidi, prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, upravičenci do otroškega dodatka do vključno šestega dohodkovnega razreda, upravičenci do dodatka za veliko družino (z vsaj štirimi otroki dobijo dodatnih 50 evrov) in rejniki. Do solidarnostnega dodatka so upravičenci upravičeni le enkrat. Energetski bon se izplača najkasneje do 15. aprila, skupaj bo država za to namenila 106 milijonov evrov.

Koliko nižji bodo računi za elektriko?

Vlada bo z interventnim zakonom odjemalce oprostila plačila omrežnine ter prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Z uredbo pa je prepolovila trošarine za električno energijo. Stroški za računih za elektriko za gospodinjstva bodo po besedah Janeza Janše nižji od 30 do 35 odstotkov. Ti ukrepi bodo veljali od 1. februarja do 30. aprila.

Koliko cenejše bo točenje na črpalkah?

Vlada je znižala trošarino za bencin in dizelsko gorivo, a prihranka vozniki skoraj ne bodo opazili. Trošarino za bencin je znižala z 0,37701 evra za liter na 0,35901 evra za liter, trošarino za dizelsko gorivo pa z 0,38767 evra za liter na 0,330 evra za liter. Pri točenju polnega 50-litrskega rezeorvarja za gorivo bo torej prihranek pri bencinu 90 centov, pri dizelskem gorivu pa 2,88 evra. Če ne bodo trgovci zvišali marž. Tudi ta ukrep velja od 1. februarja do 30. aprila.

FOTO: Leon Vidic/Delo

Katere trošarine je vlada še znižala?

Občutneje je vlada znižala trošarini za kurlno olje in zemeljski plin za ogrevanje, obe je namreč prepolovila. Trošarina za kurilno olje tako po novem znaša 0,07875 evra za liter. Prihranek pri naroćenih tisoč evrov goriva tako znaša slabih 79 evrov. Trošarina za zemeljski plin za ogrevanje pa bo namesto 0,0184 evra za kubični meter od februarja 0,0092 evra za kubični meter.

Kako vlada rešuje visoke stroške ogrevanja v večstanovanjskih stavbah?

Etažni lastniki posameznih stanovanj v večstanovanjskih stavbah, ki svoja stanovanja ogrevajo s toploto iz skupnih kurilnic na zemeljski plin, pri čemer so gospodinjski odjemalci solastniki skupnih kotlovnic, imajo pri nakupu plina za te skupne kurilnice vse pravice v zvezi z nakupnimi pogoji zemeljskega plina, kot jih imajo gospodinjski odjemalci zemeljskega plina, ki kupujejo zemeljski plin za svojo lastno rabo. Etažni lastniki pravic ne morejo uveljavljati individualno, temveč skupaj na skupnem odjemnem mestu.

Kakšno pomoč namenja podjetjem?

Vlada je sprejela predlog zakona za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu. Za to pomoč zagotavlja 70 milijonov evrov za okoli 14.500 gospodarskih subjektov. Podjetja bodo prejela enkratno pomoč do 20. aprila. Višina pomoči je odvisna od deleža stroška energije v celotnih odhodkih in višine prihodkov. Najnižji znesek pomoči bo 50 evrov za najmanjše subjekte, za najbolj energetska intenzivna podjetja pa bo pomoč znašala okoli dva milijona evrov, je povedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Višina pomoči ne bo smela presegati 60 odstotkov nastale škode zaradi povišanja cen energentov. Pomoč bo morala odobriti še Evropska komisija.

Podjetja bodo deležna tudi oprostitve plačila omrežnine in nižjih trošarin.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Katera podjetja bodo do pomoči upravičena?

Upravičenci do pomoči so pravne ali fizične osebe, ki imajo vsaj pet zaposlenih, v poslovnem letu 2019 niso bila v težavah, da so imele v strukturi poslovnih odhodkov v letu 2019 vsaj pet odstotkov stroškov energije in hkrati vsaj 10.000 evrov stroškov za ta namen ter da bodo stroški energije letos v primerjavi z lani narasli za več kot 30 odstotkov.

Kje se bodo podjetja lahko prijavila za pomoč?

Izjavo bo potrebno predložiti do konca marca na Finančno upravo. Če bo upravičenec naknadno ugotovil, da je zahteval previsok znesek, bo o tem obvestil Furs do 31. januarja prihodnje leto in vrnil denar.

Kakšna bo pomoč kmetom?

Kmetje bodo dobili finančno nadomestilo, in sicer 49 evrov na hektar trajnega travinja, 138 evrov na hektar nasadov in 105 evrov na hektar ornih zemljišč. Odločbo bo pripravila Agencija za kmetijske trge. Ta ukrep je težav 25 milijonov evrov, pomo bo prejelo 41 tisoč kmetij.